Повышение цен на нефть обеспечит высокий профицит счета текущих операций Азербайджана – АБР

БАКУ /Trend/ - Повышение цен на нефть обеспечит высокий профицит счета текущих операций Азербайджана до конца года, сообщает Trend в среду со ссылкой на прогноз Азиатского банка развития (АБР).

«В первом квартале 2022 года счет текущих операций достиг профицита, равного 22,4% ВВП, поскольку цены на нефть продолжали расти. Более высокие цены на нефть увеличили положительное сальдо торгового баланса до 5,4 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года с 3,1 миллиарда долларов за тот же период 2021 года, поскольку экспорт вырос на 8,1%. Импорт вырос на 14,5% за счет импорта продуктов питания. Ожидается, что высокие цены на нефть будут поддерживать высокий профицит счета текущих операций до конца года. Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики выросли на 0,5% в первом квартале 2022 года до 45,3 миллиарда долларов, что составляет 83% ВВП. На основе этих факторов прогнозируется более высокое положительное сальдо счета текущих операций в 2022 и 2023 годах», — говорится в последнем отчете АБР.

Аналитики банка отмечают, что в связи с более высокими ценами на нефть правительство внесло поправки в бюджет в июне, увеличив прогнозируемые доходы на 8,9% и расходы - на 8,1%.

«Эти поправки будут дополнительно стимулировать экономику за счет повышения зарплат и государственных инвестиций», - говорится в отчете.

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