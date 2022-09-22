Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 сентября снизилась на 1,13 доллара относительно предыдущего показателя и составила 92,6 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,13 доллара – до 90,96 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,16 доллара, составив 63,43 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 сентября понизилась на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,12 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.