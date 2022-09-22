Азербайджан обсуждает возможность транспортировки электроэнергии от ветроэнергетики в Европу – Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Мы обнаружили в азербайджанском секторе Каспийского моря огромный ветроэнергетический потенциал.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает Trend.

«Потенциал ветроэнергии здесь составляет 157 гигаватт, из них 35 гигаватт находится на мелководье. Это очень экономически выгодный проект, и мы уже начали переговоры, а также некоторые проекты с различными энергетическими компаниями в Азербайджане. Сегодня мы обсуждаем с Румынией, Грузией, Венгрией пути транспортировки на европейский рынок. Это будет наш долгосрочный вклад в энергетическую безопасность Европы», — сказал министр.

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