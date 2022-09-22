В Азербайджане назвали планируемый объем экспорта газа в Грецию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует в 2022 году экспортировать в Грецию 1,1 миллиарда кубометров газа.

Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает в четверг Trend.

В публикации говорится, что Парвиз Шахбазов и министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества, связанные с расширением Южного газового коридора и поставками природного газа из Азербайджана в Грецию.

Напомним, что Азербайджан в январе-августе 2022 года экспортировал 15,054 миллиарда кубометров природного газа на 10,318 миллиарда долларов.