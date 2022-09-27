Высокие цены стали драйвером роста экспорта энергоресурсов из Азербайджана – ВБ

БАКУ /Trend/ - Высокий рост экспорта энергоресурсов из Азербайджана в августе был в значительной степени обусловлен более высокими ценами, говорится в Ежемесячном экономическом отчете Всемирного банка (ВБ), передает Trend.

В отчете отмечается, что активное сальдо торгового баланса стабилизировалось на высоком уровне в августе на фоне резкого роста экспорта.

«Экспорт в номинальном выражении в августе был в 2,3 раза выше, чем год назад. Экспорт энергоресурсов вырос в 2,6 раза в годовом исчислении, в то время как неэнергетический экспорт резко сократился на 60 процентов в номинальном выражении. Высокий рост экспорта энергоносителей в значительной степени был обусловлен более высокими ценами», — говорится в сообщении ВБ.

Как сообщается, импорт так же значительно увеличился в августе - на 30,7 процента в номинальном выражении, чем год назад.

«Профицит торгового баланса стабилизировался на уровне 34,6 процента ВВП. Профицит счета текущих операций в первом полугодии 2022 года составил 27,7 процента ВВП, чему способствовали высокие показатели экспорта и большой приток денежных переводов (4,4 процента ВВП), который был в 3,1 раза выше, чем год назад, в то время как отток остался без изменений. Переводы из России составили 80 процентов притока», - говорится в отчете.

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