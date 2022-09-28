Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты по энергосотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан обсудили реализацию дорожной карты по энергетическому сотрудничеству.

Как передает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в Twitter.

“Мы обсудили с первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым реализацию дорожной карты по многостороннему энергетическому сотрудничеству. У нас есть повестка дня, которая укрепит наше стратегическое партнерство с Узбекистаном”, - говорится в публикации.