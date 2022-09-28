«КазМунайГаз» и «Шеврон» подписали соглашение о сотрудничестве

28 сентября 2022 года в Алматы на конференции KIOGE Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев и Управляющий директор Евразийского подразделения корпорации «Шеврон» Дерек Магнесс подписали соглашение о сотрудничестве в области развития человеческого капитала и обмена знаниями с казахстанскими специалистами, передает Trend со ссылкой на «КазМунайГаз».

Соглашение предусматривает сотрудничество в вопросах карьерного развития специалистов нефтегазового сектора Казахстана и получения ими необходимого опыта. Так, планируется стажировка работников АО НК «КазМунайГаз» в ряде ключевых подразделений «Шеврона».

«КазМунайГаз» и «Шеврон» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, мы участвуем в совместной реализации крупных нефтегазовых проектов. Подписывая сегодня Соглашение о сотрудничестве, наши компании переходят на очередной этап динамичного взаимодействия в сфере обучения, обмена опытом и карьерного развития казахстанских специалистов. Хотел бы выразить благодарность компании «Шеврон» за оказываемую «КазМунайГазу» поддержку. Уверен, наше партнерство будет и дальше крепнуть, содействуя развитию энергетического сектора страны и экономике Казахстана в целом», – отметил глава КМГ г-н Магзум Мирзагалиев.

«Путь компании «Шеврон» в Казахстане всегда строился на основе доверия, прозрачности и партнерства. Мы гордимся тем, что наше успешное партнерство является катализатором развития экономики Казахстана, создания рабочих мест, поддержки предпринимателей, укрепления сообществ, создания возможностей для устойчивого развития, – подчеркнул г-н Магнесс. – С самого начала сотрудничества нашей целью всегда было постоянное развитие Человеческого Капитала путем инвестирования в наш самый ценный ресурс – Людей. Соглашение с КМГ подтверждает нашу приверженность расширению возможностей казахстанских специалистов».