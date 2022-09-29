Цены на нефть умеренно снижаются в условиях нехватки ликвидности

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после роста ранее, находясь в зоне некоторой турбулентности в условиях нехватки свежих денег для торговли. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,31%, до 87,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 81,85 доллара.

Нефтяные котировки демонстрируют снижение после двух дней роста подряд, за которые Brent подорожал на 4,7%, а WTI – на 6,5%. В среду в частности инвесторы отреагировали на данные о запасах сырья в США, которые за предыдущую неделю неожиданно снизились на 0,2 миллиона баррелей.

В целом аналитики отмечают, что нефтяной рынок остается волатильным, и возможные резкие скачки цен связаны с нехваткой денег на рынке.

"Цены на нефть остаются в рискованной и нестабильной фазе… Продолжающаяся нехватка ликвидности будет обострять колебания цен", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).