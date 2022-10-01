IGB – ключевой проект для энергетической безопасности Европы – Урсула фон дер Ляйен

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является ключевым проектом для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед церемонией открытия трубопровода сегодня в Софии.

«Рада находиться в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы», — отметила она.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB будет подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров газа в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

Twitter: @Lyaman_Zeyn