IGB вносит значительный вклад в диверсификацию поставок природного газа – премьер Румынии

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) вносит значительный вклад в диверсификацию поставок природного газа.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу премьер-министр Румынии Николае-Ионел Чукэ, выступая на церемонии коммерческого запуска IGB в Софии.

«Хотя это момент празднования для разработчиков проекта и всех его бенефициаров, мы должны оставаться реалистичными и признать, что необходимо ускорить диверсификацию источников и маршрутов, поскольку Европе необходимо избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Энергетический кризис, который ощутила вся Европа, еще больше сплотил нас в наших усилиях по поиску решений», — сказал Чукэ.

Он отметил, что региональное сотрудничество и совместно разработанные решения являются ключом к успеху.

«Завершение Вертикального коридора является частью таких решений, так как он облегчит транзит газа в Центральную и Восточную Европу и на Западные Балканы, соединив Южный газовый коридор и BRUA. Это предоставит доступ к газовым ресурсам Каспийского моря, а также к терминалам СПГ на севере Греции», — добавил премьер-министр Румынии.