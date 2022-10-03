Европейские газотранспортные операторы хотят получать больше газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейские газотранспортные операторы предлагают расширить сотрудничество с Азербайджаном, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Bulgartransgaz.

Операторы по транспортировке газа Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии - Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream предлагают совместные действия по расширению сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном путем транспортировки дополнительных объемов природного газа по их действующим сетям. Операторы по транспортировке газа продолжат работу в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, подписанного 18 июля 2022 года. Они представили в Еврокомиссию свое совместное предложение, подчеркнув значительные возможности и выгоды от его реализации для энергетических приоритетов ЕС.

Операторы уверены, что такой проект обеспечит безопасный альтернативный маршрут для поставок газа в достаточно больших объемах. Компании подчеркивают, что за короткое время и с минимальными улучшениями существующей инфраструктуры проект позволит транспортировать до 5 миллиардов кубометров природного газа в год из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Это позволит европейским потребителям получать больше природного газа через Южный газовый коридор.

Как отмечается, такой проект мог бы быть реализован в короткие сроки и с низкими затратами, что в значительной степени способствовало бы обеспечению ликвидности на европейском газовом рынке. Инициатива способствует реализации целей и приоритетов, изложенных в плане Еврокомиссии REPower EU.

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