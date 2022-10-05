Цены на нефть коррекционно снижаются после двухдневного роста

Мировые цены на нефть в среду утром слабо снижаются после двухдневного роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,07%, до 91,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 86,38 доллара.

В среду утром цены на нефть снижаются после роста, обусловленного сообщением СМИ о том, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи "черного золота" более чем на 1 миллион баррелей в сутки на заседании в Вене в среду. Так, за два дня стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,33%, марки WTI — на 8,67%.

Также рынки пребывают в ожидании статистики. Позже вечером минэнерго США опубликует еженедельные данные о запасах в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти за неделю по 30 сентября выросли на 2 миллиона баррелей.