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Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)

Энергетика Материалы 6 октября 2022 17:08 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Сообщается, что стороны в рамках энергетического форума Азербайджан-Турция обсудили деятельность рабочих групп по углеводородам, возобновляемой энергетике, энергоэффективности, рынку электроэнергии и вопросы регулирования.

Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)
Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)
Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)
Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)
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