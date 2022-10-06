Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергосекторе - Парвиз Шахбазов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция имеют большие возможности для сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Сообщается, что стороны в рамках энергетического форума Азербайджан-Турция обсудили деятельность рабочих групп по углеводородам, возобновляемой энергетике, энергоэффективности, рынку электроэнергии и вопросы регулирования.