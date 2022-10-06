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Азербайджан станет надежным источником «зеленой» энергии для своих партнеров – министр

Энергетика Материалы 6 октября 2022 17:43 (UTC +04:00)
Азербайджан станет надежным источником «зеленой» энергии для своих партнеров – министр

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан также станет надежным источником «зеленой» энергии для своих партнеров.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на II Азербайджано-турецком энергетическом форуме.

Министр отметил, что с этой целью в стране проводится масштабная работа по созданию новых экспортных маршрутов, «зеленого» энергетического коридора и новых мощностей, в том числе по использованию 157-гигаваттного ветроэнергетического потенциала Каспийского моря.

Шахбазов отметил, что в настоящее время Азербайджан сотрудничает с компанией Masdar по развитию 4-гигаваттного проекта на суше и на море, который планируется увеличить до 10 гигаватт.

«Все это означает увеличение доли «зеленой» энергии в нашем энергетическом балансе и расширение экспортных возможностей. Мы также рассматриваем Турцию как нашего важного партнера в области транзита электроэнергии. Азербайджан может поставлять электроэнергию в Турцию по Зангезурскому коридору и далее в Европу», - добавил он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

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