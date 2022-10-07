Цены на нефть коррекционно падают после четырехдневного роста

Мировые цены на нефть в пятницу утром слегка снижаются после роста в течение четырех предыдущих дней. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,21%, до 94,22 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 88,29 доллара.

Стоимость нефти в пятницу утром слегка снижается после стремительного роста в течение четырех последних дней. Так, нефть марки Brent подорожала за это время на 7,68%, марки WTI — на 11,38%.

Рост котировок "черного золота" был в основном обусловлен принятым решения альянса ОПЕК+ с ноября сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, накануне ЕС ввёл на зиму ряд ограничений на перевозки нефти и нефтепродуктов из РФ, что также поддерживает рост стоимости.

Позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на две — до 604 агрегатов.