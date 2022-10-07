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Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)

Энергетика Материалы 7 октября 2022 11:36 (UTC +04:00)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Платформа «Центральный Восточный Азери» (ACE) застрахован международной страховой компанией.

Об этом, в ходе медиатура для журналистов, сказал проектный менеджер «Центральный Восточный Азери» (ACE) Нил Филипс, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, эта страховая компания расположена в Лондоне.

«Все партнеры проекта ACE были заинтересованы в страховании от рисков и мы получили разрешение со стороны Государственной нефтяной компании Азербайджана на страхование от рисков в соответствии с международной стратегией страхования», - добавил он.

Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
Платформа «Центральный Восточный Азери» застрахован международной страховой компанией - проектный менеджер (ФОТО)
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