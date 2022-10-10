Стоимость нефти упала после пятидневного роста

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после роста в течение пяти предыдущих торговых дней. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78% — до 97,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI на 0,79% — до 91,91 доллара за баррель.

Цены на нефть в понедельник утром снижаются после пятидневного роста, вызванного опасениями о сокращении предложения этого вида сырья, которые усилились, так как на прошлой неделе ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу "черного золота" на 2 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, рынки реагировали на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 7 октября их число снизилось на две — до 602 агрегатов.