Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 октября понизилась на 0,44 доллара относительно предыдущего показателя и составила 102 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,45 доллара – до 100,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара, составив 72,34 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 октября снизилась на 0,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 98,4 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.