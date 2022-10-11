Цены на нефть снижаются на опасениях вокруг рецессии

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после значительного роста прошлой недели, трейдеры обеспокоены возможностью возникновения рецессии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 95,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,57%, до 90,61 доллара.

За прошлую неделю нефть марки Brent подорожала на 11,3%, а WTI — на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения, так как ОПЕК+ принял решение с ноября сократить добычу "черного золота" на 2 миллиона баррелей в сутки.

Во вторником утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции. Кроме того, инвесторы опасаются, что "агрессивные" действия мировых регуляторов вызовут снижение глобальной экономической активности и началу мировой рецессии, что, в свою очередь, может привести к снижению спроса на "черное золото".

Для борьбы с повышенной инфляцией мировые центробанки проводят жесткую монетарную политику. Так, в сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии — на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют, что на заседании в ноябре ФРС вновь повысит ставку на 75 базисных пунктов, что может стать четвертым повышением такими темпами и шестым повышением с начала года.

"Нефть находится в фазе коррекции после роста на прошлой неделе до 9 долларов за баррель… Ожидается, что общая глобальная экономическая активность замедлится", — сказал агентству Блумберг старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер (Dennis Kissler).