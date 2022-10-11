Существует большой спрос на газ из Азербайджана - премьер Молдовы

БАКУ /Trend/ - Существует большой спрос на газ из Азербайджана.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказала премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица.

«В настоящее время Молдова ищет краткосрочные решения. Мы ищем партнеров для заполнения наших газовых хранилищ, чтобы обеспечить поставки на 2 месяца. Это составит примерно 300 миллионов кубометров», - сказала она.

По ее словам, Молдова также ищет долгосрочных партнеров и в этом смысле расчитывает на Азербайджан, как на надежного партнера.

«Ни одна страна не может полагаться на единственного поставщика энергоресурсов. Мы надеемся в будущем провести продуктивные переговоры с Азербайджаном. Сегодня существует большой спрос на азербайджанский газ. Мы внимательно следим за интересом ЕС к азербайджанскому газу», - добавила она.