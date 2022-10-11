Назван объём поставок азербайджанского газа по IGB

БАКУ/Trend/ - По интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в первые дни коммерческой эксплуатации транспортировано более 303 млн кВтч, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

Это означает более 303 ГВтч с 1 по 9 октября включительно.

Газопровод протяженностью 182 км соединяет газотранспортные сети Греции и Болгарии в Комотини и Стара-Загора и напрямую соединяет Болгарию с Трансадриатическим газопроводом (TAP).

«Объемы природного газа, ежедневно поставляемые ICGB через интерконнектор, обеспечивают Болгарию и более широкий регион новым надежным источником газа, помогая нам обеспечить безопасность и диверсификацию поставок в сложный период как для европейских стран в целом, так и для бизнеса. а также индивидуальных потребителей», — заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

По их словам, технических проблем в первые дни эксплуатации инфраструктуры не возникало.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

Twitter: @Lyaman_Zeyn