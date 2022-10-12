Нефть дешевеет на опасениях вокруг спроса

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне опасений по поводу мировой рецессии и снижения спроса на этот вид сырья. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,55%, до 93,77 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,76%, до 88,67 доллара.

Стоимость нефти в утром в среду утром снижается по ряду причин, одной из которых является ухудшение прогноза роста мировой экономики Международным валютным фондом (МВФ). Организация предполагает, что в 2023 году рост замедлится до 2,7%, а не до 2,9%, как считалось ранее. Кроме того, прогноз роста ВВП США в 2022 году был понижен до 1,6% с 2,3%, роста ВВП Китая — до 3,2% с 3,3%.

Кроме того, негативное влияние на котировки продолжают оказывать сохраняющиеся коронавирусные ограничения в Китае и перспективы резкого повышения ставки Федрезервом США. Инвесторы опасаются, что "агрессивные" действия мировых регуляторов вызовут снижение глобальной экономической активности и приведут к началу мировой рецессии, что, в свою очередь, может привести к снижению спроса на "черное золото".

"Нефть испытывает трудности на фоне снижения рейтинга роста МВФ, ограничений Китая и беспокойства по поводу "жесткой посадки" США… Любой провал в рисковых активах может продолжать негативно влиять на цены на нефть до тех пор, пока не сформируется некое подобие дна", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).