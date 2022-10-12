Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 октября понизилась на 3,17 доллара относительно предыдущего показателя и составила 98,83 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,17 доллара – до 97,12 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,16 доллара, составив 69,18 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 11 октября снизилась на 3,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95,34 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.