Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 октября понизилась на 2,19 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,94 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,89 доллара – до 95,23 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,87 доллара, составив 67,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 октября снизилась на 2,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,08 доллара за баррель.

Официальный курс на 13 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.