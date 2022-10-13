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Министр энергетики Азербайджана назвал планируемый объем поставки газа в Европу в 2022 г.

Энергетика Материалы 13 октября 2022 15:02 (UTC +04:00)
Министр энергетики Азербайджана назвал планируемый объем поставки газа в Европу в 2022 г.

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - По итогам 2022 года Азербайджан планирует поставить в Европу 11,5 миллиарда кубометров газа в соответствии с заключенными ранее контрактами.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Он отметил, что в следующем году объем экспорта может остаться на таком же уровне или будет немного выше.

Также Шахбазов сообщил, что мощности Южного газового коридора (ЮГК) могут быть увеличены к 2027 году в два раза.

"Есть планы по расширению ЮГК. Практически он может быть расширен вдвое к 2027 году. В направлении Турции 16 миллиардов кубометров могут быть увеличены до 31 миллиарда, а дальше по Трансадриатическому трубопроводу - с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров в год", - сказал министр.

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