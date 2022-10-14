В австрийской прессе опубликован материал о растущей роли Азербайджана в энергобезопасности Европы

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под названием «Азербайджан формирует основы энергетической безопасности Европы», где затрагивается наболевшая тема энергетического кризиса в Европе и роль Азербайджана на пути к становлению в качестве надежного партнера, способного формировать устои энергетической безопасности старого континента.

В статье подчеркивается, что, несмотря на все большее тяготение стран ЕС к возобновляемым источникам энергии, а также резкое падение спроса на топливное сырье в период пандемии коронавируса, пост-ковидный период ознаменовался небывалым подъемом спроса на традиционные источники энергии, так как расширение индустриального и экономического развития в странах ЕС требовало наличия более дешевого сырья. Украинский кризис также внес свою лепту в интенсификацию текущей тенденции поиска альтернативных источников энергоресурсов.

Отмечается, что успех усилий стран ЕС, предпринимаемых с целью избавления от зависимости от российских энергоносителей, будет напрямую зависеть «от потенциала, которым будут обладать альтернативные источники сырья, а также от возможностей стран-поставщиков». На этом этапе Европа как раз и сталкивается с рядом препятствий.

Как указывается в материале, именно специфика потенциальных поставщиков и условия транспортировки энергоносителей имеют жизненно важное значение для европейских покупателей, так как приоритетом для европейских энергетических рынков при реализации подобных проектов выступают такие базовые принципы, как «безопасность, доступность и устойчивость». Так, например, согласно тексту статьи, страны Персидского залива в лице Катара и ОАЭ, которые могли бы наращивать экспорт сырья в Европу, из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке теряют такую возможность и выпадают из списка. Хотя страны Залива могут предложить европейскому рынку новые поставки сжиженного газа, цена на такой вид топлива, согласно статье, будет существенно выше, чем на природный газ, что сильно подрывает конкурентоспособность поставок СПГ.

Более того, как верно замечается в статье, появление новых импортеров нефти в Азиатском регионе – Индии и Китая – вызывает сильную обеспокоенность в Европе, так как эти страны предлагают поставщикам топливного сырья более выгодные условия для экспорта, что чревато разрастанием конкуренции на рынке энергоресурсов и в свою очередь обязательно скажется на росте цен.

Затрагивая иранский кейс, автор статьи отмечает, что стремления Ирана претендовать на роль спасителя Европы не имеют под собой почву, так как устаревшая энергетическая инфраструктура страны, которая нуждается в модернизации и дополнительных инвестиционных вливаниях, а также продолжающееся геополитическое противостояние с США побуждают игроков рынка дистанцироваться от Ирана.

И в сложившихся условиях Азербайджан, который под руководством Президента Ильхама Алиева семимильными шагами движется в направлении реализации себя как энергетической державы, вполне может стать потенциальным игроком, который уже, с учетом проекта «Южный газовый коридор», смог заставить заговорить о себе с высоких европейских трибун.

Отмечается, что за 2021 год экспорт азербайджанского газа Европу составил 8,2 млрд кубометров, а в 2022-м – 12 млрд. При этом подчеркивается, что пропускная способность газопровода позволяет увеличить эту цифру вплоть до 20 млрд кубометров.

Согласно автору статьи, особую привлекательность для европейских потребителей представляет Трансадриатический газопровод (часть Южного газового коридора), завершенный в 2020 году, функция которого заключается в транспортировке азербайджанского газа от турецко-греческой границы через Албанию на юг Италии, после чего газ продается дальше в Центральную Европу.

Сообщается, что проект Южного газового коридора находится в поле зрения официальных лиц самой мощной экономики Европы – Германии, которые рассматривают его как возможность для избавления от импорта российского газа. Отмечается, что представитель партии ХДС Маттиас Хайдер, касаясь вопроса "необходимости использования газа из различных источников", в качестве ключевых слов упомянул "ИстМед" или "Южный газовый коридор".

Касательно темы газовых запасов Азербайджана в статье приводится цифра в 2,6 трлн кубометров в качестве доказанных запасов и около 3 трлн в качестве оценочных.

Приводятся слова министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова о том, что запасов газа в Азербайджане будет «достаточно, чтобы надолго обеспечить газом нашу страну, Турцию и Европу».

Подписание “Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики” между Азербайджаном и ЕС, а также заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «ЕС обращается к надежным поставщикам энергоресурсов [и] Азербайджан - один из них», оцениваются как яркий пример растущей роли Азербайджана.

В публикации говорится и о введении в эксплуатацию газового интерконнектора IGB с годовой пропускной способностью в 3 млрд кубометров, которую в перспективе можно увеличить до 5 миллиардов. Отмечается, что в рамках данного проекта азербайджанский газ станет одним из гарантов энергетической безопасности Юго-Восточной Европы, в частности Болгарии.

В статье не обойден стороной и вопрос инвестиций, относительно которых говорится, что представители европейского политического истеблишмента не раз призывали вкладывать инвестиции в проекты с участием Азербайджана, чтобы поспособствовать расширению и улучшению энергетической инфраструктуры.

А также одной из острых проблем, освещенных в статье, является периодическое обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, что, согласно тексту статьи, служит препятствием на пути к «полноценному претворению в жизнь» вышеупомянутых проектов. Выражается уверенность, что от властных институтов ЕС все же стоит ожидать принятия решительных мер, направленных на мирное урегулирование проблемы и усмирение реваншистских амбиций Армении, так как «мир и спокойствие на Кавказе также станут гарантом энергетической безопасности самого ЕС».