Подготавливается программа для информирования населения в сфере энергоэффективности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Программа для информирования населения в сфере энергоэффективности будет представлена министерству энергетики Азербайджана к концу ноября текущего года.

Об этом Trend сказала в пятницу эксперт по политике в области устойчивой энергетики компании COWI, международной консалтинговой группы, специализирующейся в области инженерии, экологии и экономики, Бильяна Чобанова.

«Наш проект начался в феврале этого года. Он направлен на поддержку министерства энергетики Азербайджана в разработке актов по энергоэффективности. Мы разработали правила сертифицирования зданий и маркировки электроприборов. В июне были проведены тренинги для госслужащих. На вчерашнем тренинге мы обсуждали, как должна быть разработана информационная кампания по энергоэффективности, какие идеи мы должны донести до населения. До конца ноября мы подготовим программу для министерства энергетики Азербайджана для информирования населения о важности энергоэффективности», - сказала она.

По ее словам, проект касается не только города Баку, но и регионов страны.

«После того, как Азербайджан принял закон об энергоэффективности, интерес доноров к участию в подобных проектах значительно возрос», - сказала она.