Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 13 октября повысилась на 1,04 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,98 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,91 доллара – до 96,14 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,39 доллара, составив 67,7 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 октября выросла на 0,9 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,98 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.