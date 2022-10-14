Министр энергетики назвал показатели экспорта нефтепродуктов Азербайджана с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2022 года Азербайджан экспортировал 19,7 миллиона тонн нефти, или 80 процентов добытой в стране нефти.

Об этом, как сообщает Trend, написал в пятницу в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что этот показатель вырос на 8,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Кроме того, мы экспортировали 16,3 миллиарда кубометров газа, или 47,4 процента от общего объема (34,4 миллиарда кубометров) произведенного в стране газа", - написал министр.