Названа цель концепции "зеленых" финансов в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Цель концепции «зеленых» финансов - повысить уровень финансовых потоков из государственного, частного и некоммерческого секторов в реализацию приоритетов устойчивого развития, в такие сферы, как банковское дело, микрокредитование, страхование и инвестиции.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на презентации книги «Зеленая» экономика».

«Ключевой частью этого является более эффективное управление экологическими и социальными рисками, использование возможностей, которые обеспечивают достойную норму прибыли и выгоды для окружающей среды, а также более ответственное отношение к инвестиционным решениям», - сказал он.

Гасымлы также добавил, что «зеленые» финансовые продукты и услуги, представленные в рамках «зеленых» финансов, делятся на четыре основные группы: розничное финансирование, «зеленые» корпоративные кредиты» и инвестиции, управление «зелеными» активами», «зеленое» страхование».

Отметим, что монография, состоящая из трех разделов и семи глав, охватывает такие темы, как изменение климата и устойчивое развитие, экологические границы экономического развития, "зеленая" экономика" для "зеленых" городов", энергоэффективность: мир в поисках альтернатив, финансы и "зеленое" принятие решений", "зеленая" экономика" в Азербайджане: текущее состояние и перспективы, рамки "зеленого" бюджета" и его применение в Азербайджане, "зеленый" рост" и сельское хозяйство: вызовы и возможности.

В книге, в частности, уделено большое внимание работе, проделанной для превращения освобожденных территорий в зону "зеленой" энергии". Также уделено внимание исследованию, проводимому в рамках "зеленого" бюджета" и возможности его применения в Азербайджане.

Монография предназначена для поддержки разработки государственных программ экономического развития, стратегических документов, региональных и местных проектов, способствуя формированию "зеленого" мышления и образа жизни в Азербайджане.