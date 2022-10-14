SOCAR впервые привезла в Украину топливо из Азербайджана через Болгарию

БАКУ/Trend/ - SOCAR Energy Ukraine впервые привезла в Украину топливо из Азербайджана через Болгарию.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу в интервью украинскому изданию "Телеграф" директор розничного направления бизнеса SOCAR в Украине Игорь Орлов.

«Многие думают, что SOCAR доставляет топливо из Азербайджана, но это не так — слишком дорогая доставка получалась. У нас был поставщик — Orlen — с которым мы сотрудничаем с первого дня работы компании SOCAR в Украине. Отсутствие необходимых объемов топлива в Европе заставило нас искать альтернативу. В этом году мы впервые привезли в Украину именно сокаровское топливо из Азербайджана через Болгарию, были также поставки из Италии», - сказал он.

Как ранее сказали Trend в SOCAR Energy Ukraine, компания продолжает поставлять европейское горючее высокого качества.

«Компания работает в штатном режиме. Разработаны дополнительные инструкции для персонала на случай воздушной тревоги. В приоритете бесплатная заправка спецтранспорта – машин скорой помощи и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Логистические цепочки изменились из-за блокирования портов. Несмотря на это, мы по-прежнему поставляем европейское горючее высочайшего качества», - сказали в SOCAR Energy Ukraine.

Отметим, что основная деятельность SOCAR Energy Ukraine заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

Twitter: @Lyaman_Zeyn