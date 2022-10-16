Банк развития Казахстана продолжает поддержку проектов возобновляемой энергетики

БАКУ /Trend/ - Банк развития Казахстана (БРК) продолжает поддержку проектов возобновляемой энергетики в стране.

Об этом в воскресенье Trend сообщила заместитель председателя правления БРК Ботагоз Абишева.

По ее словам, в настоящее время Республика Казахстан поставила перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этой связи идет работа над соответствующей стратегией, которая предусматривает экономические, технологические и социальные преобразования.

"Около 80% всех выбросов парниковых газов в Казахстане связаны именно с производством энергии на ископаемом топливе, что является основным фактором влияния на климат в стране. В этой связи одним из ключевых направлений работы по снижению антропогенного влияния на окружающую среду, а также снижению "углеродного следа" является наращивание доли энергии, вырабатываемой на возобновляемых источниках", - сказала она.

По данным Министерства энергетики РК, отметила Абищева, к концу первого полугодия 2022 года общая установленная мощность электростанций на ВИЭ составила 2 330,26 МВт, включая все ветровые, солнечные и биоэлектростанции, а также малые ГЭС. Суммарно эти станции произвели за первое полугодие 2 392,49 млн кВтч.

"Таким образом, доля вырабатываемой на ВИЭ электроэнергии в общем объеме производства электрической энергии достигла 4,24%. В целом в Концепции по переходу Казахстана к "зеленой" экономике определены цели довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 6% в 2025 году, 15% – в 2030 году и 50% – в 2050 году (с учетом альтернативных источников)", - сказала Абишева.

Она отметила, что Банк Развития также вносит свой вклад в эту работу, предоставляя "длинное" финансирование проектам в сфере ВИЭ, благодаря чему уже был реализован и реализуется ряд проектов.

"Суммарная установленная мощность профинансированных проектов составляет почти 495 МВт, что превышает 21% текущей установленной мощности всех электростанций на ВИЭ в Казахстане. После введения в эксплуатацию еще двух проектов, находящихся на финансировании, общая установленная мощность поддержанных Банком Развития проектов достигнет 560 МВт", - подытожила она.