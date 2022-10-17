Южный газовый коридор открывает возможности для все большего числа стран - французский Институт международных отношений

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" открывает большие возможности и для стран, которые этот газопровод не пересекает.

Об этом сказал в понедельник Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен.

"С началом войны в Украине Европейский союз начал поиск новых источников природного газа, так как 27 государств-членов решили избавиться от российского газа в среднесрочной перспективе. За последние месяцы ЕС заключил три соглашения со странами-экспортерами газа - одно с США (крупнейшая газодобывающая страна в мире и ключевой экспортер сжиженного природного газа - СПГ), еще одно с Египтом и Израилем (Восточное Средиземноморье) и третье - с Азербайджаном. Италия подписала газовое соглашение с Алжиром, Германия будет импортировать СПГ из Абу-Даби, а Франция ведет переговоры с Алжиром о дополнительных поставках газа", — сказал он.

Перрен отметил, что США будут экспортировать больше СПГ, как и Египет и Израиль, а Азербайджан увеличит свой экспорт через Южный газовый коридор (ЮГК), который связывает страну с ЕС через Грузию и Турцию.

"Цель состоит в том, чтобы удвоить мощность ЮГК до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Это, конечно, важная цель, поскольку весной ЕС принял решение прекратить импорт российского газа примерно к 2027 году. Поставки азербайджанского газа в ЕС уже имеют тенденцию к росту. В 2021 году они достигли 8,1 миллиарда кубометров, а в 2022 году должны составить 12 миллиардов кубометров", — добавил эксперт.

Перрен отметил, что возможны различные варианты подключения к европейской части ЮГК – Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

"ТАР также может использоваться в режиме реверса, а это означает, что Италия при определенных обстоятельствах может направлять газ в Юго-Восточную Европу. А в долгосрочной перспективе через TAP можно будет транспортировать водород. Таким образом, ЮГК является стратегическим энергетическим проектом для ЕС в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", — добавил он.