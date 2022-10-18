В Казахстане прорабатывается ряд проектов в секторе генерации электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии прорабатывается ряд проектов в секторе генерации.

Об этом в ходе заседания правительства сказал министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство.

В рамках работ по восстановлению и расширению действующих энергопроизводящих организаций дополнительно будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт.

Кроме того, на различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых электростанций суммарной мощностью свыше 2 Гвт.

По словам министра, большая часть из вышеуказанных проектов – порядка 2,3 ГВт – предусматривает ввод угольной генерации.

«Доступность угля и развитая транспортная инфраструктура обусловливают надежность угольной генерации и низкую стоимость электроэнергии, что является основой для конкурентоспособности экономики», — сказал Акчулаков.

По его словам, при реализации данных проектов будут применяться современные технологии, в том числе технологии «чистого угля» (передовые системы фильтрации дымовых газов, технологии улавливания углекислого газа, внутрицикловая газификация угля и т.д.).

Также министр рассказал о перспективах развития в стране возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«На сегодняшний день в Республике Казахстан действует свыше 140 объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 2 300 МВт, доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии составляет 3,7%. Общий объем привлеченных инвестиций в сектор ВИЭ превысил 1 трлн тг», — сказал Акчулаков.

В текущем году, по его словам, объем электроэнергии от ВИЭ прогнозируется в объеме 4,5 млрд кВтч, или 4% от общего объема выработки.

При этом в рамках подписанных с расчетно-финансовым центром договоров в течение 3 лет планируется дополнительно ввести 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью свыше 850 МВт.

Кроме того, в рамках исполнения поручений главы государства продолжаются переговоры с компаниями из Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, выступающими с инициативой реализации крупномасштабных проектов по строительству объектов ВИЭ.

Данные компании предлагают реализовать стоимость электроэнергии ниже текущих аукционных цен и просят заключить индивидуальные соглашения.

«Согласно целевым индикаторам, к 2025 году доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии должна равняться 6%. В рамках принятия мер по достижению данного индикатора в ноябре текущего года планируется проведение аукционных торгов по проектам ВИЭ суммарной мощностью 690 МВт», — сказал Акчулаков.

По его словам, проведение данных аукционных торгов будет обеспечено благодаря усиленным в т.г. мерам поддержки инвесторов в секторе ВИЭ.