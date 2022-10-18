Названа ожидаемая потребность Казахстана в электрической мощности к 2035 году

БАКУ /Trend/ - Потребность Казахстана в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт.

Об этом в ходе заседания правительства сказал председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передает во вторник Trend со ссылкой на правительство.

«На сегодня располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет 16 200 МВт. С учетом планового вывода электрических станций из эксплуатации и обеспечения резервов, до 2035 года потребуется строительство порядка 17 ГВт новых базовых, маневренных и мощностей ВИЭ, из которых порядка 11 ГВт планируется реализовать Фондом», — сказал Саткалиев.

По его словам, на сегодня Фондом начата реализация 6 приоритетных проектов в электроэнергетической отрасли до 2023 года на общую сумму порядка 1,2 трлн тг.

«В рамках приоритетных планируется реализовать 14 проектов в электроэнергетической отрасли на общую сумму более 9 трлн тг. Учитывая длительные сроки строительства АЭС, уже в ближайшее время потребуется строительство новых объектов угольной генерации. Рассматривается вопрос строительства новой ГРЭС в Экибастузском энергоузле мощностью порядка 1 200 МВ», — сказал Саткалиев.