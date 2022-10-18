ЕБРР может поддержать проект модернизации Алматинской ТЭЦ-2 в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) может поддержать проект строительства ПГУ-600 МВт на Алматинской ТЭЦ-2 в Казахстане.

Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передает Trend со ссылкой на правительство.

Саткалиев отметил, что ЕБРР предварительно уже одобрено финансирование и в текущем месяце будет проведен открытый тендер по правилам ЕБРР.

Проект строительства ПГУ-450 МВт на Алматинской ТЭЦ-3 планируется реализовать по механизму аукционных торгов на строительство маневренной генерации, проведение которых ожидается в декабре текущего года.

По проекту строительства ПГУ 250 МВт на Алматинской ТЭЦ-1 Фондом совместно с министерством энергетики ведется проработка механизма реализации и финансирования.

В целях успешной реализации проектов газификации Алматинского энергокомплекса в установленные сроки, Фондом прорабатывается вопрос строительства газовой инфраструктуры для проектов.

По ПГУ в Туркестанской области начата разработка ТЭО проекта.

Кроме того, для обеспечения энергосистемы Казахстана маневренными мощностями, Фондом рассматривается вопрос строительства еще одной ПГУ мощностью 900 МВт в Южном регионе.

В рамках проекта реконструкции кабельных сетей в городе Алматы и Алматинской области начаты строительно-монтажные работы. Вместе с тем, по словам председателя правления Фонда, совместно с Министерством энергетики необходимо скорейшее решение следующих вопросов:

увеличение лимита по Инвестиционным соглашениям и предельного тарифа на рынке электрической мощности;

введение балансирующего рынка электрической энергии;

прекращение практики перекрестного субсидирования затрат между производством электрической и тепловой энергиями;

обеспечение плановых поставок электрической энергии от сопредельных государств.

«Энергетическая отрасль является базой развития экономики. Ключевой задачей для нас является обеспечение энергетической безопасности и опережающее развитие отрасли для покрытия потребности экономики», — сказал А. Саткалиев.