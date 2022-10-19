Решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи нацелено на поддержание стабильности на нефтяном рынке -Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи нацелено на поддержание стабильности на нефтяном рынке.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, об этом заявил Парвиз Шахбазов, комментируя "Декларацию о сотрудничестве", принятую странами ОПЕК+ 5 октября.

"В последние дни звучали различные мнения о том, что решение ОПЕК+ сократить с ноября добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки приведет к дефициту на рынке нефти. Считаю, что такое решение ОПЕК+, как и всегда было принято, чтобы поддержать стабильность на рынке нефти", - сказал Шахбазов, слова которого приводит пресс-служба минэнерго.

Министр отметил, что в настоящее время баланс спроса и предложения на рынке нефти оказался под воздействием множества факторов.

"Прогнозы показывают снижение в будущем спроса на нефть. В такой ситуации решение о вмешательстве в нефтедобычу неизбежно. ОПЕК+, именно основываясь на собственным опыте, пошла на такой шаг, чтобы сохранить баланс на рынке. Это решение, принятое на основе консенсуса, которое не вытекает из индивидуальных интересов какой-либо одной страны. Все решения ОПЕК+ рассчитаны на стабильность на рынке. Результаты и успех, достигнутые к настоящему времени в сложных ситуациях, являются неоспоримым доказательством этого", - отметил Шахбазов.

Министр энергетики подчеркнул, что сегодня главную угрозу сбалансированности и стабильности рынка представляют не контролируемые сокращения, а естественные сокращения производства нефти.

"Считаю, что сегодня следует беспокоиться не о объемах сокращений, объявленные ОПЕК+, а о тенденции к естественному сокращению добычи. Последнее решение ОПЕК+ направлено на привлечение инвестиционного потока, что является важным шагом для предотвращения дефицита нефти и волатильности цен в будущем", - добавил министр.

Шахбазов отметил, что благодаря инструменту регулирования ОПЕК+ нефтяной рынок по сравнению с другими энергетическими рынками обеспечен постоянной поддержкой.

"Сотрудничество в таком формате является долгосрочной гарантией устойчивого баланса нефтяного рынка", - подчеркнул Шахбазов.