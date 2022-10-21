Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 октября повысилась на 2,85 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,12 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,84 доллара – до 94,15 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,82 доллара, составив 65,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 октября повысилась на 2,75 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,69 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.