Американская компания зарезервировала мощности в IGB на 20 лет

БАКУ/Trend/ - Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), транспортирующего азербайджанский газ, подписал соглашение о поставке природного газа с американской компанией Linden Energy, сообщили Trend в четверг в ICGB.

Сообщается, что соглашение рассчитано на 20 лет.

«Linden Energy LLC — американская компания со стратегическими интересами на региональном рынке природного газа. Недавно компания завершила приобретение доли в одном из крупнейших поставщиков природного газа в Болгарии и объявила о планах строительства регазификационного завода в Албании.

В ходе рыночного теста для резервирования мощности трубопровода Греция-Болгария, который состоялся в 2016 году, Linden Energy подписала долгосрочное соглашение о резервировании мощности. Теперь, синхронно с началом коммерческой эксплуатации интерконнектора, ICGB и ООО Linden Energy подтвердили обязательства по резервированию гарантированной мощности в направлении Греция-Болгария сроком на 20 лет», — говорится в сообщении компании.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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