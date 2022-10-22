IGB получит доступ к нескольким источникам газа в предстоящие годы

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году, сказала в субботу в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор компании ICGB Теодора Георгиева.

"IGB уже подключен к TAP и к сетевой системе "Булгартрансгаз". Физическое соединение с DESFA также планируется в ближайшем будущем. В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка", — сказала она.

Георгиева отметила, что после строительства компанией DESFA компрессорной станции в Комотини в 2024 году и ввода в эксплуатацию СПГ-терминала в Александруполисе в том же году ожидается, что IGB будет транспортировать газ от различных производителей СПГ, таких как США, Алжир, Катар, Нигерия, Египет и другие.

"Мы надеемся, что объемы поставок из Азербайджана могут быть увеличены в будущем, но это обсуждение на другом, более политическом уровне. Оставшаяся свободная мощность будет прозрачно торговаться на двух площадках — PRISMA и RBP", — пояснила исполнительный директор.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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