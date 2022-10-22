Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 октября понизилась на 1,38 доллара относительно предыдущего показателя и составила 94,74 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,55 доллара – до 91,6 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,47 доллара, составив 64,84 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 октября снизилась на 1,24 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,45 доллара за баррель.

Официальный курс на 22 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.