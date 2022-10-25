Глава МЭА считает, что решение ОПЕК+ приведет к росту цен и инфляции

Решение государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти "беспрецедентно" и приведет к росту цен на нефть и инфляции. Такое мнение выразил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я полагаю, что недавнее решение стран-экспортеров сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки было беспрецедентным. <...>. Мы подошли к такому чувствительному в экономическом плане моменту, и эти страны взяли слишком большую ответственность. <...> И именно сейчас они принимают решение, которое поднимет цены и тем самым инфляцию. Это, по моему мнению, беспрецедентно", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

По словам главы МЭА, от роста цен пострадают не США, а развивающиеся страны в Азии, Африке и Латинской Америке, которые импортируют энергоресурсы.

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Вашингтон подверг принятое ОПЕК+ решение резкой критике. Президент России Владимир Путин заявил, что данный шаг ОПЕК+ направлен на балансировку мирового рынка.