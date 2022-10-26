Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 октября повысилась на 0,25 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,06 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,24 доллара – до 92,9 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,36 доллара, составив 65,69 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 25 октября повысилась на 0,15 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,56 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.