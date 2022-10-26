Обсуждено объединение энергосистем Азербайджана, России и Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики России Николай Шульгинов провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на минэнерго РФ, встреча состоялась в рамках министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Каире.

В рамках встречи министры затронули вопросы взаимодействия в сфере нефти и газа, электроэнергетике.

"Продолжается работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана. Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта", – сказал Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

Министры также обменялись мнениями об идее формирования Большого Каспийского энергокольца и предложении Ирана создать комитеты прикаспийских государств по сотрудничеству в сфере нефти и газа, а также электроэнергетике.