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Азеобайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 28 октября 2022 10:12 (UTC +04:00)
Азеобайджанская нефть подорожала

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 октября повысилась на 0,94 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,67 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,94 доллара – до 95,51 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,95 доллара, составив 69,54 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 октября повысилась на 1,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 95,01 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.

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