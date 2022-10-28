SOCAR планирует открыть офис в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть представительство в Туркменистане, передает Trend в пятницу со ссылкой на онлайн-радио "SNG.fm".

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по науке и технике головного офиса SOCAR Эмин Алекперов в рамках XXVII Международной нефтегазовой конференции "Нефть и газ Туркменистана — 2022" (OGT-2022), стартовавшей 26 октября в столице Туркменистана Ашхабаде.

Он отметил, что компания SOCAR занимается разведкой, разработкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа. У компании есть совместные предприятия в ряде стран, представительства в более 10 государствах, заводы в ряде стран, а также научно-исследовательский проектный институт, отделения которого находятся в Узбекистане.

Алекперов отметил, что президент SOCAR Ровшан Наджаф провел встречу с туркменской стороной, на которой обсуждались тема транспортировки природных ресурсов, а также вопрос об открытии офиса компании в Туркменистане.

Кроме того, он подчеркнул, что налаживание политических, экономических, культурных связей всегда положительно сказывается на развитии межгосударственного сотрудничества, а также добавил, что на международном форуме OGT-2022 активно проводятся деловые встречи, которые помогают ускорять решение технических вопросов по взаимодействию.