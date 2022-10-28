Fitch изменило прогноз по SOCAR на «позитивный»

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BB+», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на отчет Fitch.

Рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB+/Позитивный) и усилением кредитоспособности SOCAR.

«SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг в настоящее время равен рейтингу Азербайджана в соответствии с рейтинговыми критериями Fitch для компаний, связанных с государством. Это подкрепляется государственной поддержкой, оказываемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вложений капитала, а также социальными функциями SOCAR и ее значением как государственного механизма развития нефтегазовых проектов. Мы оцениваем кредитоспособность SOCAR на уровне «b+», — говорится в сообщении рейтингового агентства.