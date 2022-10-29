Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 октября понизилась на 1,06 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,61 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,06 доллара – до 94,45 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,09 доллара, составив 68,45 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 октября снизилась на 0,98 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 94,03 доллара за баррель.

Официальный курс на 29 октября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.