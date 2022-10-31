ОПЕК считает, что нефть до 2045 года будет самым востребованным видом топлива в мире

Нефть останется наиболее востребованным видом топлива до 2045 года, хотя ее в доля в мировом потреблении начнет снижаться. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По прогнозу ОПЕК, доля нефти в мировом энергобалансе сократится к 2045 году с текущих 31% до 29%, при этом она будет оставаться самым востребованным видом ресурсов. Всего на долю нефти и газа, как ожидают эксперты ОПЕК, будет приходиться более 50% потребления энергоресурсов.

В докладе отмечается, что спрос на газ, несмотря на краткосрочное искажение рынка, будет расти за счет замещения использования угля и биомассы. "К 2030 году газ сместит уголь и станет вторым по объему потребления видом топлива в энергобалансе", - подчеркивают в ОПЕК.