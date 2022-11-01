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Альтернативные источники энергии в Казахстане используются только в отдаленных хозяйствах - премьер

Энергетика Материалы 1 ноября 2022 16:04 (UTC +04:00)
Альтернативные источники энергии в Казахстане используются только в отдаленных хозяйствах - премьер

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время альтернативные источники энергии в Казахстане используются только в отдаленных хозяйствах.

Об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

По его словам, благодаря наличию ветровых коридоров, необходимых для функционирования ветровых установок, климат Казахстана благоприятен для строительства ветровых электростанций.

«Однако в зоне ветрового коридора в основном расположены пастбища и богарные земли (земли в зоне орошаемого земледелия, как правило, в предгорьях и на окраинах оазисов). Кроме того, использование альтернативных источников энергии (ветрогенераторов и солнечных панелей) приводит к высоким затратам на техническое обслуживание этой инфраструктуры для конечных пользователей (сельхозтоваропроизводителей). В связи с этим в настоящее время альтернативные источники энергии используются только в отдаленных хозяйствах», - пояснил Смаилов.

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